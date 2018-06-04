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В США оправдали кондитера, который не хотел готовить свадебный торт для геев

Верховный суд США оправдал кондитера из штата Колорадо, который в 2012 году отказался изготовить свадебный торт для двух геев

Об этом сообщает ВВС.

В 2012 году суд Колорадо признал, что действия кондитера Джека Филлипса в отношении геев Дэвида Муллина и Чарли Крейга были незаконной дискриминацией. На момент, когда гей-пара устраивала свадьбу, в их штате не признавали однополых браков.

Пара подала на Филлипса жалобу в Комиссию по гражданским правам. Комиссия предписала кондитеру делать свадебные торты для однополых пар и прослушать курс антидискриминационных лекций.

Однако теперь Верховный суд США оправдал кондитера и постановил, что предыдущее решение суда нарушило права Филлипса. В тексте решения указано, что дело кондитера является особым случаем и не может использоваться для дискриминации членов ЛГБТ-сообщества.

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