В США оправдали кондитера, который не хотел готовить свадебный торт для геев

4 июня, 2018, 22:26

Верховный суд США оправдал кондитера из штата Колорадо, который в 2012 году отказался изготовить свадебный торт для двух геев

Об этом сообщает ВВС.

В 2012 году суд Колорадо признал, что действия кондитера Джека Филлипса в отношении геев Дэвида Муллина и Чарли Крейга были незаконной дискриминацией. На момент, когда гей-пара устраивала свадьбу, в их штате не признавали однополых браков.

Пара подала на Филлипса жалобу в Комиссию по гражданским правам. Комиссия предписала кондитеру делать свадебные торты для однополых пар и прослушать курс антидискриминационных лекций.

Однако теперь Верховный суд США оправдал кондитера и постановил, что предыдущее решение суда нарушило права Филлипса. В тексте решения указано, что дело кондитера является особым случаем и не может использоваться для дискриминации членов ЛГБТ-сообщества.