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В России задержали украинца, - МИД

В России 31 мая был задержан гражданин Украины

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Получено официальное уведомление правоохранительных органов России о задержании 31.05.18 гражданина Украины", - подчеркнула она.

По словам Бецы, в настоящее время Министерство выясняет обстоятельства задержания, а также требует встречи задержанного с консулом.

Ранее адвокат Игорь Чудовский сообщил, что 31 мая в Москве задержали гражданина Украины. Ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике.

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