В России задержали украинца, - МИД
4 июня, 2018, 12:28
В России 31 мая был задержан гражданин Украины
Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
"Получено официальное уведомление правоохранительных органов России о задержании 31.05.18 гражданина Украины", - подчеркнула она.
По словам Бецы, в настоящее время Министерство выясняет обстоятельства задержания, а также требует встречи задержанного с консулом.
Ранее адвокат Игорь Чудовский сообщил, что 31 мая в Москве задержали гражданина Украины. Ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике.
Получено офиц. сообщения органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 июня 2018 г.
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