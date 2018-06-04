В психбольнице Черновцов в руках у парня взорвалась сумка

4 июня, 2018, 16:46

На территории Черновицкой областной психиатрической больницы парень взял в руки сумку, которая вскоре взорвалась

Об этом сообщает информационное агентство "АСС".

По словам свидетеля, находившегося возле Черновицкой областной психиатрической больницы, к нему подбежал парень с окровавленными руками и попросил помочь. Пострадавший рассказал, что увидел сумку, взял в руки и она взорвалась.

Сейчас на территории больницы работают полицейские и другие специальные службы. Говорят, у парня 16-18 лет в руках взорвался неизвестный предмет. Что именно это было - пока неизвестно.

Представитель Нацполиции отмечает, что 16-летний юноша, в руках которого взорвалось устройство, получил незначительные порезы. Его уже отпустили домой.