В освобожденном от оккупантов Южном нашли 360 взрывоопасных предметов
4 июня, 2018, 07:57
Спасатели обнаружили 360 взрывоопасных предметов на территории поселка Южное Донецкой области
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 2 июня пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения поехали в Южное для обследования территории.
Читайте также: Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
Спасатели и военные ВСУ обследовали территорию населенного пункта площадью 2,5 га и обнаружили 360 взрывоопасных предметов.
"От ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники", - подытожили в пресс-центре.
- Поселок Южное украинские войска освободили в мае. 17-го числа штаб ООС официально подтвердил данную информацию.
- 2 июня стало известно, что российско-террористические войска выжигают дома мирных жителей, чтобы вынудить их покинуть поселок Южное на северной окраине оккупированной Горловки.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-