В освобожденном от оккупантов Южном нашли 360 взрывоопасных предметов

4 июня, 2018, 07:57

Спасатели обнаружили 360 взрывоопасных предметов на территории поселка Южное Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 2 июня пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения поехали в Южное для обследования территории.

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Спасатели и военные ВСУ обследовали территорию населенного пункта площадью 2,5 га и обнаружили 360 взрывоопасных предметов.

"От ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники", - подытожили в пресс-центре.