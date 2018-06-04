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В освобожденном от оккупантов Южном нашли 360 взрывоопасных предметов


фото: dsns.gov.ua
Спасатели обнаружили 360 взрывоопасных предметов на территории поселка Южное Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 2 июня пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения поехали в Южное для обследования территории.

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Спасатели и военные ВСУ обследовали территорию населенного пункта площадью 2,5 га и обнаружили 360 взрывоопасных предметов.

"От ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники", - подытожили в пресс-центре.

  • Поселок Южное украинские войска освободили в мае. 17-го числа штаб ООС официально подтвердил данную информацию.
  • 2 июня стало известно, что российско-террористические войска выжигают дома мирных жителей, чтобы вынудить их покинуть поселок Южное на северной окраине оккупированной Горловки.
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