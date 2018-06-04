В одесской больнице умерла пострадавшая в ДТП, в которой накануне погиб ребенок
Об этом сообщает Униан со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
Как сообщалось ранее, водитель авто Toyota совершила наезд на пешеходов. Сразу на месте ДТП погиб ребенок 2015 года рождения. В связи со смертью второй пострадавшей, полиция переквалифицировала уголовное производство, открытое по факту ДТП. В частности, изменили ч.2 ст.286 (Криминальная ответственность при ДТП, повлекшего смерть человека) и ч.3 ст.286 (Те же действия, повлекшие смерть нескольких людей) УКУ.
Последняя предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Отмечают, что пострадавшая поступила в крайне тяжелом состоянии. В больницу его привезли с закрытой черепно-мозговой травмой в коме.
- Напомним, 3 июня задержали водителя авто Toyota. Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля находилась 68-летняя женщина.
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