В одесской больнице умерла пострадавшая в ДТП, в которой накануне погиб ребенок

4 июня, 2018, 12:13

В Одессе скончалась 20-летняя девушка, которая была травмирована в ДТП 2 июня

Об этом сообщает Униан со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.

Как сообщалось ранее, водитель авто Toyota совершила наезд на пешеходов. Сразу на месте ДТП погиб ребенок 2015 года рождения. В связи со смертью второй пострадавшей, полиция переквалифицировала уголовное производство, открытое по факту ДТП. В частности, изменили ч.2 ст.286 (Криминальная ответственность при ДТП, повлекшего смерть человека) и ч.3 ст.286 (Те же действия, повлекшие смерть нескольких людей) УКУ.

Последняя предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Отмечают, что пострадавшая поступила в крайне тяжелом состоянии. В больницу его привезли с закрытой черепно-мозговой травмой в коме.