В небе над Африкой сгорел астероид, - NАSА
Специалистам удалось снять на видео вхождение астероида в атмосферу, сообщает ТСН.
Двухметровое космическое тело разорвало на мелкие частицы во время вхождения в атмосферу Земли. Астероид 2018 LA полностью сгорел в небе, не достигнув поверхности Земли.
"Открытие астероида 2018 LA - стало третьим случаем, когда астероид был обнаружен на траектории удара", - заявил специалист центра околоземных исследований объектов Пол Чодас.
Астероид обнаружили с помощью автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда он еще находился за орбитой Луны.
Информацию относительно его орбиты обработали алгоритмами Scout в центре планетарной обороны NАSА и передали другим астрономам для повторной проверки. Благодаря этому ученые смогли вычислить точную траекторию движения 2018 LA и установить примерное время и место падения - юго-восточная Африка.
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