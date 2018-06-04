В небе над Африкой сгорел астероид, - NАSА

4 июня, 2018, 19:30

Сотрудники Лаборатории реактивного движения NАSА обнаружили новый астероид на орбите Земли

Специалистам удалось снять на видео вхождение астероида в атмосферу, сообщает ТСН.

Двухметровое космическое тело разорвало на мелкие частицы во время вхождения в атмосферу Земли. Астероид 2018 LA полностью сгорел в небе, не достигнув поверхности Земли.

"Открытие астероида 2018 LA - стало третьим случаем, когда астероид был обнаружен на траектории удара", - заявил специалист центра околоземных исследований объектов Пол Чодас.



Астероид обнаружили с помощью автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда он еще находился за орбитой Луны.



Информацию относительно его орбиты обработали алгоритмами Scout в центре планетарной обороны NАSА и передали другим астрономам для повторной проверки. Благодаря этому ученые смогли вычислить точную траекторию движения 2018 LA и установить примерное время и место падения - юго-восточная Африка.