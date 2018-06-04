В Москве задержали украинца, - адвокат
4 июня, 2018, 07:42
На территории России задержали гражданина Украины. Ему инкриминируют контрабанду
Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский, передает «Общественное радио».
"31 мая в городе Москва задержан гражданин Украины, ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. Но задержан он не во время прохождения границы ... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - отметил правозащитник.
Как сообщил Чудовский на своей странице в Facebook, сейчас он с коллегами планирует поехать в Москву. Также, обратиться в посольство Украины в России, чтобы помочь задержанному.
- Напомним, 14 мая незаконно заключенный украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, находящихся в России и аннексированном Крыму. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У него уже начали выпадать зубы.
- По словам сестры режиссера, его перевели на режим принудительного питания - надзиратели ежедневно вводят ему 1 л глюкозы.
- Вместе с Сенцовым голодают еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
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