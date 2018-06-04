В Москве задержали украинца, - адвокат

4 июня, 2018, 07:42

На территории России задержали гражданина Украины. Ему инкриминируют контрабанду

Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский, передает «Общественное радио».

"31 мая в городе Москва задержан гражданин Украины, ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. Но задержан он не во время прохождения границы ... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - отметил правозащитник.

Как сообщил Чудовский на своей странице в Facebook, сейчас он с коллегами планирует поехать в Москву. Также, обратиться в посольство Украины в России, чтобы помочь задержанному.