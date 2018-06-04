В Молдове отменили закон о "межнациональном" статусе русского языка

4 июня, 2018, 22:06

Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР"

Об этом сообщает Point.md.

Суд признал устаревшим закон от 1989 года, который наделял русский язык статусом языка межнационального значения, а также гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврита, идиша, цыганского языков, языков других этнических групп, проживающих на территории республики, для удовлетворения национально-культурных потребностей.

Другие требования Либеральной партии, которая просила суд признать неконституционными пять законов страны, которые провозглашают русский язык языком межнационального общения, были отклонены.

Депутат от либералов Ион Касьян заявил, что согласно переписи населения от 2014 года, доля этнических русских в стране составляет всего около 4%, в связи с чем особый статус русского языка "ведет к дискриминации других этносов, проживающих на территории Молдовы".