В Киеве задержали иностранного "вора в законе"

4 июня, 2018, 10:29

В Киеве правоохранители задержали "вора в законе" Хдра Раширова, который приехал в Украину для влияния на криминальные процессы в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Злоумышленник имеет в криминальных кругах прозвище "Хидир".

Согласно оперативной информации правоохранителей, 28-летний уроженец южной страны был коронован в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине мужчина отбывал наказание за создание преступной организации. Границу нашего государства он пересек после официальной смены фамилии и документов.

По данным оперативников, "Хидир" собирался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать воров из квартир и частных домов. Кроме того, он прибыл в Украину для усиления воздействия так называемого кутаисского клана "воров в законе".

Правоохранители подали документы по отмене вида на жительство преступника в Украине и его принудительного выдворения за пределы границы нашего государства. Сейчас "Хидир" вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.