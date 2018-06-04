В Киеве задержали иностранного "вора в законе"
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Злоумышленник имеет в криминальных кругах прозвище "Хидир".
Согласно оперативной информации правоохранителей, 28-летний уроженец южной страны был коронован в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине мужчина отбывал наказание за создание преступной организации. Границу нашего государства он пересек после официальной смены фамилии и документов.
По данным оперативников, "Хидир" собирался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать воров из квартир и частных домов. Кроме того, он прибыл в Украину для усиления воздействия так называемого кутаисского клана "воров в законе".
Правоохранители подали документы по отмене вида на жительство преступника в Украине и его принудительного выдворения за пределы границы нашего государства. Сейчас "Хидир" вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.
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