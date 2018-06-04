В Киеве за два последних месяца весны зафиксировали 17 температурных рекордов

4 июня, 2018, 19:49

Весна в Киеве в 2018 году заняла девятую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года, значительно превысив климатическую норму

Кроме того, за 2 последних месяца весны были зафиксированы 17 температурных рекордов, говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений обсерватории, середньовесняна температура воздуха составила +10,0ºС, что на 1,8°С превышает климатическую норму.

Весенние месяцы, кроме марта, были теплее климатической нормы, а особенно апрель, который имел наибольшее отклонение от нормы – 4,4°С, что позволило ему занять 1 место в иерархии самых теплых за 138 лет наблюдений. Его предшественник - март - стал самым холодным с начала XXI века.