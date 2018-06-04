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В Киеве столкнулись две легковушки, есть пострадавшая

В понедельник, 4 июня, в Киеве на перекрестке ул. Кибальчича и бул. Перова столкнулись легковые автомобили Volvo и Daewoo Lanos

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

По словам водителя Volvo, женщина за рулем Daewoo не пропустила или просто не заметила его во время поворота, из-за чего и произошло столкновение.

Водитель Daewoo с ушибами поехала в больницу. На месте аварии медики "скорой" оказали помощь пассажирке Daewoo, от госпитализации она отказалась.

На месте происшествия работают патрульные и следователи, которые должны выяснить причины ДТП и кто из водителей нарушил правила дорожного движения.

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