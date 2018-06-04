В Киеве открыли представительство одной из крупнейших в мире клиник. Новости компании

4 июня, 2018, 16:31

Чтобы получить консультацию врача с мировым именем теперь не обязательно лететь за границу

1 июня, в центре Киева состоялось открытие представительства одной из крупнейших в мире сетевых, многопрофильных клиник Acibadem, передает Еспресо.TV

Каждый кто хочет получить консультацию, может зайти на сайт клиники, выбрать направление и узнать, когда именно нужный специалист будет проводить консультацию в Киеве. Записаться можно, как самостоятельно посетив офис так и по телефону. После чего вам назначат время визита.

Чтобы пациенту было комфортно на приеме, кроме врача, к которому записывались на консультацию, будут присутствовать переводчик и украинский ведущий специалист.

На сегодня сеть клиник представлена в 4 странах мира — это Турция, Болгария, Македония и Голландия. Ежегодно в клиниках проходят лечение и получают консультации более 3,5 миллионов пациентов.

Благодаря ведущим специалистам, которые работают в клинике, новейшему оснащению с помощью которого можно провести качественную диагностику, широкому спектру услуг в различных медицинских направлениях (трансплантология, онкология, нейрохирургия, кардиология) — сеть известна во всем мире.

Менеджер международного департамента инвестиций и развития бизнеса Acibadem Ольга Эрджан рассказала, что главная гордость клиники – это операционные. А еще в клинике Acibadem крупнейшая лаборатория в Турции и одна из крупнейших в мире. Есть возможность предоставить любые лабораторные услуги, даже генетические.

Сегоня украинцы уже имеют возможность получить, как личную консультацию ведущих врачей клиники так и заочную, передав медицинские документы представителям офиса в Киеве. Сотрудники осуществят перевод документов и организуют консультацию.