В Киеве мужчина совершил самоубийство, прыгнув с моста, который ведет на вертолетную площадку

4 июня, 2018, 23:50

В Печерском районе Киева произошло самоубийство

Об этом сообщаютВартови Еспресо.

Мужчина прыгнул с моста, который выходит на вертолетную площадку на Парковой,16. Он прыгнул прямо под колеса автомобиля "Фольксваген".

Как рассказал водитель автомобиля, он выбежал оказать помощь, но мужчина уже был без признаков жизни. Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть. На месте работает следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что водитель переехал самоубийцу, потому что не понял, что именно упало ему под колеса.