В Киеве молодые люди в шутку похитили своего друга. Полиции было не до смеха

4 июня, 2018, 09:12

Утром 3 июня в Киеве в полицию поступило сообщении о похищении человека

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации, в Голосеевском районе по улице Деревообрабатывающей четверо неизвестных на черном "Опеле" вышли из машины и начали избивать мужчину. После этого надели на голову пакет и запихнули в багажник.

После этого дежурный полиции Киева ввел план "перехват". На поиски похитителей были ориентированы все наряды полиции.

Когда патрульные прибыли на вызов и опросили людей, выяснилось, что это был розыгрыш. Впоследствии во время общения молодые люди, которые находились в салоне машины, рассказали, что в такой способ они решили разыграть своего товарища.

План "перехват" сняли, с шутниками провели профилактическую беседу.