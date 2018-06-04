В Гонконге осудили пятерых сторонников независимости от Китая
4 июня, 2018, 17:51
Политики Яу Вай Чинь, Баджио Лун и трое их помощников, выступавшие за независимость Гонконга, приговорены к четырем годам тюрьмы за избиение полицейских
Об этом сообщает Hong Kong Free Press.
Баджио Лун является лидером партии Youngspiration, выступающей за независимость Гонконга от Китая. Яу Вай Чинь также является членом этой партии.
В 2016 году их избрали в состав Законодательного собрания. Во время принесения присяги Яу Вай Чинь и Баджио Лун изменили ее текст и заявили, что "Гонконг — не Китай". В конституции Гонконга говорится, что члены Законодательного собрания должны принести присягу на верность Гонконгу как неотъемлемой части КНР.
В итоге их исключили из состава парламента, но политики пытались ворваться в зал, чтоб повторно принести присягу и избили при этом шестерых полицейских. Также их обвинили в незаконном мирном собрании в количестве 3 человек.
После оглашения приговора Баджио Лун и его помощник заявили, что планируют обжаловать это решение. Яу Вай Чиінь и двое ее помощников подавать апелляцию отказались.
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