В Гонконге осудили пятерых сторонников независимости от Китая

4 июня, 2018, 17:51

Политики Яу Вай Чинь, Баджио Лун и трое их помощников, выступавшие за независимость Гонконга, приговорены к четырем годам тюрьмы за избиение полицейских

Баджио Лун является лидером партии Youngspiration, выступающей за независимость Гонконга от Китая. Яу Вай Чинь также является членом этой партии.

В 2016 году их избрали в состав Законодательного собрания. Во время принесения присяги Яу Вай Чинь и Баджио Лун изменили ее текст и заявили, что "Гонконг — не Китай". В конституции Гонконга говорится, что члены Законодательного собрания должны принести присягу на верность Гонконгу как неотъемлемой части КНР.

В итоге их исключили из состава парламента, но политики пытались ворваться в зал, чтоб повторно принести присягу и избили при этом шестерых полицейских. Также их обвинили в незаконном мирном собрании в количестве 3 человек.

После оглашения приговора Баджио Лун и его помощник заявили, что планируют обжаловать это решение. Яу Вай Чиінь и двое ее помощников подавать апелляцию отказались.