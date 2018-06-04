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В четырех районах оккупированного Крыма ввели чрезвычайный режим

В четырех районах оккупированного Крымского полуострова ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

Об этом сообщает пресс-служба так называемого главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

"Аксенов подписал распоряжение от 4 июня 2018 года № 236-рг "О введении режима чрезвычайной ситуации природного характера" в результате засухи в четырех районах Республики Крым: Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Аксенова заверили, что выделят деньги из федерального бюджета для тех сельхозпроизводителей, которые понесли наибольшие потери во время засухи.

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