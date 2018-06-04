В БПП напомнили Гройсману, что Антикоррупционный суд - не его компетенция

4 июня, 2018, 14:06

В БПП напомнили, что вопрос принятия закона об Антикоррупционном суде не находится в сфере компетенции премьер-министра Владимира Гройсмана

Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он прокомментировал заявление главы правительства о его намерении уйти в отставку в случае, если Антикоррупционный суд не создадут.

По словам Герасимова, когда речь идет о согласовании позиций с международными партнерами, то у каждого есть своя сфера ответственности. В частности, президент сразу внес законопроект об Антикоррупционном суде на рассмотрение Рады, когда вопрос был разблокирован.

"Сейчас он принят в первом чтении. И ответственность парламента - принять этот законопроект. Ответственность Кабинета министров - это, насколько я понимаю, вопрос тарифов, который сейчас обсуждается между международными партнерами и Кабинетом Министров", - подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что каждый орган власти должен нести ответственность за свою сферу и срыв договоренностей в своей сфере.

"Поэтому в четверг парламент проголосует законопроект об Антикоррупционном суде, потому что президент его внес, зона ответственности парламента - его принять. Что касается зоны ответственности правительства, давайте пожелаем успехов для того, чтобы переговоры с нашими международными партнерами, МВФ, в вопросах тарифов прошли успешно", - подытожил Герасимов.