В БПП напомнили Гройсману, что Антикоррупционный суд - не его компетенция
Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он прокомментировал заявление главы правительства о его намерении уйти в отставку в случае, если Антикоррупционный суд не создадут.
По словам Герасимова, когда речь идет о согласовании позиций с международными партнерами, то у каждого есть своя сфера ответственности. В частности, президент сразу внес законопроект об Антикоррупционном суде на рассмотрение Рады, когда вопрос был разблокирован.
"Сейчас он принят в первом чтении. И ответственность парламента - принять этот законопроект. Ответственность Кабинета министров - это, насколько я понимаю, вопрос тарифов, который сейчас обсуждается между международными партнерами и Кабинетом Министров", - подчеркнул Герасимов.
Он добавил, что каждый орган власти должен нести ответственность за свою сферу и срыв договоренностей в своей сфере.
"Поэтому в четверг парламент проголосует законопроект об Антикоррупционном суде, потому что президент его внес, зона ответственности парламента - его принять. Что касается зоны ответственности правительства, давайте пожелаем успехов для того, чтобы переговоры с нашими международными партнерами, МВФ, в вопросах тарифов прошли успешно", - подытожил Герасимов.
- Отметим, сегодня Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
- Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
- Комитет Рады не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе относительно ключевого из них - права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
- На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему.
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