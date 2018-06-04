Укрзализныця планирует запустить контейнерный поезд между Харьковом и портом "Южный"

4 июня, 2018, 22:49

Укрзализныця планирует запустить контейнерный поезд, который будет двигаться между Харьковом, Днипром и морским портом "Южный" в Одесской области

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике Укрзализныци Антон Саболевский, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, в настоящее время контейнерные перевозки – наиболее интенсивно растущий вид перевозок.

"Мы наблюдаем рост объемов грузов, перевозимых контейнерными поездами. В начале этого года запустили регулярный контейнерный поезд со станции Киев-Лиски до станции Черноморская (порт "Южный"). Это совместный проект Укрзализныци, MAERSK LINE и ООО "ТИС". В наших планах запустить такой поезд между Харьковом, Днипром и портом "Южный", - отметил Саболевский.

Всего за период курсирования контейнерного поезда по маршруту станция Черноморская – станция Киев-Лиски уже перевезено около 2 тыс. контейнеров. На сегодняшний день поезд совершил 19 кругорейсов, а также несколько отправок отдельными партиями.

Сейчас компания работает и над развитием контейнерного поезда "Викинг", который объединяет регионы Черного и Балтийского морей. На постоянной основе курсируют 11 контейнерных поездов, в том числе 5 транзитных.