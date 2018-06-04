Украинская "Сторожевая застава" победила на "Чилдрен Кинофест-2018"

4 июня, 2018, 13:20

На 5-м ежегодном международном фестивале искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" впервые гран-при по итогам зрительского голосования получила украинская лента - фэнтези "Сторожевая застава" Юрия Ковалева

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Сторожевая застава" о школьнике, который попал во времена Киевской Руси, набрала 4,8 балла из 5. Второе место занял британский фильм "Земля: Один впечатляющий день" с 4,7 баллами, который 7 июня выйдет в украинский прокат. Третью строчку заняла лента производства Франции и Бельгии "Большой злой лис и другие истории", которая получила 4,6 балла и выйдет в прокат 5 июля.

Фильм-победитель традиционно определили путем прямого голосования зрителей на входе в кинотеатр каждый посетитель получал бюллетень, с помощью которого оценивал увиденную картину.

На закрытии "Чилдрен Кинофеста-2018" показали обладателя гран-при прошлого года - британский фэнтези-фильм "Молли Мун и волшебный учебник гипноза".

В рамках фестиваля уже во второй раз состоялся конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми 7-14 лет. Организаторы получили более 150 заявок со всей Украины, среди которых выбрали 10 финалистов. Их работы показали 2 июня во всех городах проведения фестиваля.

Юных режиссеров пригласили в Киев, где они лично представили фильмы на большом экране кинотеатра "Киевская Русь". Победителя определило профессиональное жюри в составе режиссера Юрия Ковалева, который стал призером нынешнего "Чилдрен Кинофеста", режиссера и сценаристки Марыси Никитюк и актрисы Дарьи Плахтий.

На церемонии закрытия фестиваля состоялось награждение: лучшим украинским детским фильмом года стала лента "Утка на имя Бабилина" 12-летней Надежды Бабаниной из Днепра. Автор получила в награду 20 тыс. грн.

Также в этом году в рамках конкурса впервые присудили приз зрительских симпатий - его обладателем стала картина "Вирус А" 14-летнего Алексея Пивошенко из Авдеевки, которая набрала наибольшее количество голосов.