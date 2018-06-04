Украине удастся привлечь транш МВФ, иначе придется останавливать расходы. Прогноз Данилюка

4 июня, 2018, 13:27

Согласно прогнозам Министерства финансов, Украина сможет договориться об очередном транше Международного валютного фонда

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью "Экономической правде".

"Моя оценка - удастся (привлечения транша - ред.). И мы должны это сделать в течение июня, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый финансовый ресурс для финансирования бюджета. Мы планировали еще в первом квартале привлечь более $2 млрд", - подчеркнул он.

По словам Данилюка, в Украине удалось прожить пять месяцев без этого финансирования, однако дальше в этом вопросе будет гораздо сложнее.

Он отметил, что госбюджет на этот год формировался на базе того, что Украина останется в программе МВФ, а закон об Антикоррупционном суд должны были принять еще до конца 2017 года.

"Без МВФ нам значительные расходы придется останавливать. Если нет МВФ - секвестр неизбежен", - подытожил Данилюк.