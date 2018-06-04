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У Назарбаева предлагают создать "азиатский шенген"

В Казахстане член сената Дарига Назарбаева на встрече с депутатами из Узбекистана предложила разработать единую азиатскую визу

Об этом сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания, виза может быть рассчитана на туристов из Европы или стран Юго-Восточной Азии.

"Мы говорили, что это может быть наш азиатский шенген, можно было бы его назвать Silk-виза (шелковая виза)", - заявила Назарбаева.

Сообщается, что парламентарии двух стран договорились разработать дорожную карту по этому вопросу.

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