У Назарбаева предлагают создать "азиатский шенген"

4 июня, 2018, 23:15

В Казахстане член сената Дарига Назарбаева на встрече с депутатами из Узбекистана предложила разработать единую азиатскую визу

Об этом сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания, виза может быть рассчитана на туристов из Европы или стран Юго-Восточной Азии.

"Мы говорили, что это может быть наш азиатский шенген, можно было бы его назвать Silk-виза (шелковая виза)", - заявила Назарбаева.

Сообщается, что парламентарии двух стран договорились разработать дорожную карту по этому вопросу.