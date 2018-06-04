У Назарбаева предлагают создать "азиатский шенген"
4 июня, 2018, 23:15
В Казахстане член сената Дарига Назарбаева на встрече с депутатами из Узбекистана предложила разработать единую азиатскую визу
Об этом сообщает Zakon.kz.
Согласно информации издания, виза может быть рассчитана на туристов из Европы или стран Юго-Восточной Азии.
"Мы говорили, что это может быть наш азиатский шенген, можно было бы его назвать Silk-виза (шелковая виза)", - заявила Назарбаева.
Сообщается, что парламентарии двух стран договорились разработать дорожную карту по этому вопросу.
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