Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и похолодание

4 июня, 2018, 10:37

Во вторник, 5 июня, в Украину придут дожди, а 6 июня ощутимо похолодает

Об этом сообщила в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Завтра Украину пересечет атмосферный фронт, который обусловит дожди практически во всех областях. Дожди местами могут быть ливнями с грозами и порывистым ветром. При грозах вероятны шквалы и усиление ветра. Эти дожди - летнего характера. Они не будут тотально и не будут затяжными", - рассказала госпожа Диденко.

В понедельник, 4 июня, в Украине еще будет жарко, однако уже 5 июня начнет свежеть, а 6 июня температура снизится почти везде.

"Температура воздуха сегодня еще будет высокой - почти жара во всех областях. Завтра также будет очень тепло, возможно, на крайнем севере и западе немного посвежеет. 6 июня практически во всей Украине ожидается ощутимое снижение температуры воздуха, даже похолодание. Температура снизится до +15...+22°C", - сказала метеоролог.

В Киеве 5 июня ожидаются дожди и грозы - кратковременные и местами. Температура воздуха еще будет оставаться высокой, а в среду, 6 июня, ощутимо снизится.