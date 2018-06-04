Сутки в ООС: Оккупанты вновь обстреляли мирный поселок
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Донбассе оставалась контролируемой, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицкое, Гнутово, Лебединское.
Российско-оккупационные войска 27 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 4 раза - из артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм и 82 мм. Подразделения ООС вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.
Вчера в 9 часов ночи враги палили из пушек калибра 152 мм по населенному пункту Талаковка: по нему выпустили не менее трех снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.
"Во время боевых действий в минувшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет. По данным разведки, противник понес потери: одного оккупанта уничтожено", - подытожили в штабе.
Уже сегодня, в 04:30 утра, противник применил 82-мм минометы в районе населенного пункта Зайцево и на такие провокационные действия получил адекватный ответ.
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