Сутки в ООС: Оккупанты вновь обстреляли мирный поселок

4 июня, 2018, 07:28

В течение минувших суток ни один украинский военнослужащий не получил ранений и не погиб на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Донбассе оставалась контролируемой, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицкое, Гнутово, Лебединское.

Российско-оккупационные войска 27 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 4 раза - из артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм и 82 мм. Подразделения ООС вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Вчера в 9 часов ночи враги палили из пушек калибра 152 мм по населенному пункту Талаковка: по нему выпустили не менее трех снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

"Во время боевых действий в минувшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет. По данным разведки, противник понес потери: одного оккупанта уничтожено", - подытожили в штабе.

Уже сегодня, в 04:30 утра, противник применил 82-мм минометы в районе населенного пункта Зайцево и на такие провокационные действия получил адекватный ответ.