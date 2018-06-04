4 июня, 2018, 19:00

В понедельник, 4 июня, в информационном агентстве УНИАН состоялась презентация Первого международного форума Восточной и Центральной Европы Via Carpatia, который пройдет в селе Криворивня в Карпатах с 23 по 30 июня

Об этом передает Еспресо.TV.

По словам организаторов, форум станет знаковым культурным и общественным событием. Участников и гостей форума ждет насыщенная культурная, интеллектуальная и развлекательная программа.

Идея мероприятия возникла не просто - она имеет историческую подоплеку, ведь этот край еще десятки лет назад был излюбленным местом отдыха украинской интеллигенции.

"Мы хотим возродить летнюю столицу Украины. Убеждены, что летней столицей Украины является Криворивня, потому что это уникальное село в Верховинском районе, где в свое время проводили летние каникулы. В течение двенадцати лет там бывали Иван Франко и Михаил Грушевский, приезжали Леся Украинка и художник Иван Труш, создавал театр Гнат Хоткевич. В этой местности Параджанов снимал "Тени забытых предков". Каждый народ имеет такое место, где летом приятно находиться", - сказал инициатор создания форума, народный депутат Николай Княжицкий.

Для украинцев таким местом всегда была Криворивня. Поставлена цель не просто возродить это место, но и еще раз напомнить, что Украина является центром Европы и одной из стран, подписавших Карпатскую конвенцию, которой исполняется пятнадцать лет. Этот документ объединяет Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Польшу, Сербию.

"Таким образом, мы хотим создать культурный центр восточно-европейского пространства", - добавил Княжицкий.

Княжицкий подчеркнул, что в рамках Форума запланирована серьезная экономическая дискуссия. Ожидается, широкое представительство членов правительства и депутатов из Европейского Союза. Форум посетит литовский политик, член Сейма Литовской Республики, экс-премьер-министр Андрюс Кубилюс, который представит свою европейскую стратегию для Украины. Также ожидается участие первого вице-премьера, Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива и других представителей правительства.

"Мы хотим презентовать Верховинский район для Украины и Европы, для того, чтобы показать, как много есть интересного, что действительно в горах сохранилась та самобытность, аутентика, обычаи, традиции, фольклор, музыка, песня. Поэтому мы это должны показать. В регионе и удивительные места силы, где энергетика уходит с земли и небес, - в свою очередь рассказал председатель Верховинской районного совета Иван Шкиндюк.

Участников и гостей ждет интересная программа, которую составят несколько фестивалей. Один из них - Фестиваль народного творчества. На одной площадке соберутся народные коллективы Гуцульщины, Надднепрянщины и Слобожанщины. Мероприятие призвано способствовать сохранению и развитию культурного наследия различных регионов Украины.

"Нам очень хочется, чтобы приехали и услышали эти коллективы современные музыкальные продюсеры. Возможно, это бы стало основой для новых проектов, которые бы мы имели как культурный экспорт, который можно везти в Европу, Америку и по всему миру", - подчеркнула основательница и президент Koktebel Jazz Festival, председатель оргкомитета Форума Лилия Млынарич.

Одно из ключевых событий форму - конференция "Круг Винценза: будущее Карпат". Двухдневное мероприятие будут составлять конференция и вручение премии Станислава Винценза.

Во время конференции будут говорить о конституционной демократии, экономических моделях развития сельского хозяйства в горных районах, туризм как фактор развития экономики Карпатского региона и инфраструктурные проекты, как путь объединения стран Карпатского Еврорегиона. Темой дискуссии станет и экосистема, природные заповедники Карпат, инновации для развития региона.

Отдельная панель будет посвящена Наследию Винценза: культура горских народов как драйвер развития регионов. В рамках конференции состоится вручение Премии Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов". Наградой отметят представителей местного самоуправления, общественных организаций и видных общественных деятелей.

"Мы надеемся, что Форум посетят известные политики и интеллектуалы. Большинство из них уже подтвердили свое участие. В дальнейшем Форум должен превратиться в Центрально-европейский Давос, но с акцентом на культуру, которая становится драйвером развития экономики, инфраструктуры", - сказал организатор конференции "Круг Винценза" Борис Захаров.

Во время кинофестиваля Transcarpatia впервые покажут главные кинопремьеры под открытым небом. Состоятся показы лент "Легенда Карпат", "ЭКС", "Предатель", "Изи", "Когда падают деревья", а также показы ретроспективных фильмов и короткого метра и документальных фильмов.

Украшением Форума станет традиционный гуцульский фестиваль "Полонинское лето" – праздник чествования пастушьей дела на Гуцульщине. В программе: экскурсии, развлечения, изделия народных мастеров, традиционная кухня и напитки гуцулов.

К организации фестиваля присоединился проект "Made in Ukraine". Его организатор Юлия Савостина уверена, что распространение карпатских изделий имеет большой потенциал.

"Фестиваль "Made in Ukraine" выполняет две функции. Во-первых, мы нашим украинским предпринимателям, которые уверены, что за пределами больших городов ничего не происходит, показываем, что и в маленьких городах можно покупать и изготавливать украинское. Во-вторых мы открываем предпринимателям абсолютно нереальный туристический край, новую Украину. Для меня же интересно открывать малый вкусный искусный крафт. Возможно, мы кого-то вмовимо приехать в Киев и не бояться показать себя большой аудитории", - сказала организатор фестиваля "Made in Ukraine: на Полонинском лете".

Завершится Форум ярким фестивалем музыки и искусства "Sounds of CARPATIA". Известные украинские исполнители представят свои хитовые композиции под открытым небом среди Карпатских гор.

Первый международный форум Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" состоится с 23 по 30 июня в Карпатах (пгт. Криворивня и Верховина, Ивано-Франковская область).

Идея и инициатор Форума - Николай Княжицкий.

Организаторы: ОО "Всеукраинский демократический форум", "Гуманитарная студия "Волна", ГО "Спивбуття: культурная автономия"

Форум проходит при поддержке: Министерства информационной политики Украины, Министерства культуры Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ивано-Франковского областного совета, Ивано-Франковской областной государственной администрации, Верховинской районного совета, Верховинской районной администрации.

Генеральный спонсор форума: "Мегалот" от МСЛ"

Медийные партреры мероприятия: 1+1, Еспрессо, ТСН, Газета по-українськи", Журнал "Країна", Країна ФМ, УНИАН

Спонсоры мероприятия: Национальный туроператор Украины "TPG", Крупнейшая сеть кинотеатров "Мультиплекс"

Региональные партнеры: ОО "Гуцулики".