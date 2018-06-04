Скандального судью Емельянова отстранили от должности

4 июня, 2018, 17:53

Высший совет правосудия отстранил от должности скандального судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова

Об этом сообщает пресс-служба Высшего Совета правосудия.

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении.

"Срок отстранения судьи от осуществления правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - говорится в сообщении.