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Скандального судью Емельянова отстранили от должности


фото: comments.uа
Высший совет правосудия отстранил от должности скандального судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова

Об этом сообщает пресс-служба Высшего Совета правосудия.

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении.

"Срок отстранения судьи от осуществления правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - говорится в сообщении.

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