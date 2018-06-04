Скандального судью Емельянова отстранили от должности
4 июня, 2018, 17:53
Высший совет правосудия отстранил от должности скандального судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова
Об этом сообщает пресс-служба Высшего Совета правосудия.
Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении.
"Срок отстранения судьи от осуществления правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - говорится в сообщении.
- Напомним, в октябре 2016 года ГПУ сообщила о подозрении бывшему руководителю Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и его заместителю Виктору Татькову.
- Подозреваемый в "ручном правосудии" судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов задекларировал наличных на 9,33 млн грн.
- В 2017 году журналисты программы "Схемы" обнаружили в собственности экс-жены Емельянова элитные отели и дома в Австрии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Германии.
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