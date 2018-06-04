Российские пропагандисты нарисовали Ким Чен Ыну улыбку на фото с Лавровым
4 июня, 2018, 12:46
Пропагандисты российской программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" дорисовали лидеру КНДР Ким Чен Ыну улыбку на фото с главой МИД России Сергеем Лавровым
Об этом сообщает российское издание "Медуза".
Фото с улыбающимся Ким Чен Ыном показали в итоговом выпуске новостей вечером 3 июня.
При этом на кадрах, ранее обнародованных российским МИД по итогам этой встречи, видно, что в момент съемки Ким Чен Ын не улыбался и сохранял максимально серьезное выражение лица.
Позже ведущий программы Дмитрий Киселев отрицал любую обработку кадра.
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