Россия во время учений "Запад-2017" готовила нападение на страны Балтии, - разведка
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.
По словам Скибицкого, россияне во время учений также отрабатывали недопущение на оккупированную территорию войск стран-членов НАТО.
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Кроме того, представитель украинской разведки прокомментировал военные учения НАТО Saber Strike-18, которые начались 3 июня 2018 года, отметив, что целью этих учений является создание группировки войск для защиты территориальной целостности Польши и стран Балтии и недопущения военной агрессии России против стран-членов Альянса.
- Напомним, российско-белорусские учения "Запад-2017" происходили на территории Беларуси с 14 до 20 сентября.
- Литва обвинила Россию в отработке атаки на страны Балтии.
- Россия теперь может размещать в Беларуси военные склады.
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