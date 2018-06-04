Россия во время учений "Запад-2017" готовила нападение на страны Балтии, - разведка

4 июня, 2018, 16:14

Целью российско-белорусских военных учений "Запад-2017" была подготовка вторжения армии России в страны Балтии

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.

По словам Скибицкого, россияне во время учений также отрабатывали недопущение на оккупированную территорию войск стран-членов НАТО.

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Кроме того, представитель украинской разведки прокомментировал военные учения НАТО Saber Strike-18, которые начались 3 июня 2018 года, отметив, что целью этих учений является создание группировки войск для защиты территориальной целостности Польши и стран Балтии и недопущения военной агрессии России против стран-членов Альянса.