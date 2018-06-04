Россия может потерять Питер, если атакует Эстонию, - Ильвес

4 июня, 2018, 13:40

Военная агрессия со стороны России не угрожает Эстонии, поскольку в РФ понимают последствия таких действий

Об этом заявил экс-президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес в интервью "Европейской правде".

Он напомнил, что у НАТО есть норма, по которой нападение на одно из государств-членов приравнивается к нападению на все страны одновременно.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят", - сказал Ильвес.

Кроме того, экс-президент Эстонии отметил, что Россия ведет ведет против Эстонии информационную кампанию. На Западе, по его словам, многие люди попадают под влияние российской пропаганды.

"Никуда, конечно, не делась кампания по дискредитации моей страны, которая длится уже 27 лет. И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что вы имеете точно такую проблему со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают", - отметил Ильвес.

В заключение он добавил, что угрозы со стороны России вряд ли исчезнут, потому что это "часть генокода россиян".