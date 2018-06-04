 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия может потерять Питер, если атакует Эстонию, - Ильвес


фото: Delfi
Военная агрессия со стороны России не угрожает Эстонии, поскольку в РФ понимают последствия таких действий

Об этом заявил экс-президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес в интервью "Европейской правде".

Он напомнил, что у НАТО есть норма, по которой нападение на одно из государств-членов приравнивается к нападению на все страны одновременно.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят", - сказал Ильвес.

Кроме того, экс-президент Эстонии отметил, что Россия ведет ведет против Эстонии информационную кампанию. На Западе, по его словам, многие люди попадают под влияние российской пропаганды.

"Никуда, конечно, не делась кампания по дискредитации моей страны, которая длится уже 27 лет. И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что вы имеете точно такую проблему со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают", - отметил Ильвес.

В заключение он добавил, что угрозы со стороны России вряд ли исчезнут, потому что это "часть генокода россиян".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июня, 2018 понедельник

больше новостей

4 июня, 2018 понедельник

3 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать