Роды изменяют голос женщины на целый год, - исследование

4 июня, 2018, 17:30

Ученые собрали записи голосов 40 испытуемых и обнаружили, что после рождения ребенка голос женщины становится ниже на полтора-два тона

Об этом говорится в работе ученых из университета Суссекса, опубликованной в ScienceDirect.

В течение жизни высота голоса изменяется и у женщин, и у мужчин. В возрасте 12-14 лет у мальчиков идет укрепление голосовых связок в процессе полового созревания, делающее голос заметно ниже - принято говорить, что голос "ломается".

У женщин голос становится на три-четыре полутона ниже во время климакса, а в течение репродуктивного периода слегка повышается в период овуляции. Предыдущие исследования также показали, что в это время, когда зачатие наиболее вероятно, голос женщины нравится мужчинам больше.

Исследователи из университета Сассекса предположили, что гормональные изменения во время беременности также меняют голос. Выяснилось, что голос женщины становится немного ниже после первых родов и остается низким в течение первого года жизни ребенка, а затем возвращается к норме.

О том, что рождение ребенка влияет на голос, было известно из рассказов матери: так, певица Адель утверждает, что тембр ее голоса изменился после родов в 2012 году, и только сейчас, спустя пять лет, становится таким же, как до беременности .

Жалобы на смену тембра после родов начали поступать от певиц еще в семидесятые годы прошлого века, и некоторые клиники даже предлагают таким женщинам специфическую услугу - обследование голосовых связок и оценку тембра во время и после беременности.

В этом году факт изменения тембра после родов впервые подтвердили в рамках масштабного научного исследования. Предыдущие работы на эту тему ограничивались измерением высоты голоса одной и той же женщины на разных стадиях беременности. Или же сравнивали вокальные характеристики различных групп женщин - беременных и не беременных. Этого было недостаточно для того, чтобы выявить небольшие индивидуальные колебания тембра к тому же измерения в предыдущих исследованиях проводились только до родов.

Для нового исследования ученые собрали огромный архив - 600 аудиозаписей голосов сорока женщин, 20 из которых рожали хотя бы один раз и 20 тех, кто не рожали ни разу.

Для каждой участницы исследования собрали архив интервью и записей пения, данных в течение пяти лет, во время и в течение пяти лет после беременности. Затем собранную базу данных проанализировали с помощью программы для анализа аудиозаписей Praat.

Ученые обнаружили, что сразу после родов средний и низкий тон становится ниже в среднем на 14 герц (1,3 полутона) кроме того, самая высокая нота, которую может взять женщина, становится ниже на 44 Гц (2,2 полутона). Эти изменения сохраняются в течение примерно 12 месяцев, после чего голос возвращается к показателям до беременности.

В контрольной группе, состоящей из женщин, которые никогда не имели детей, таких колебаний не оказалось.

Ученые не знают, каков механизм понижения голоса после беременности, однако предполагают, что это явление объясняется изменением концентрации в крови гормонов тестостерона, эстрогена и прогестерона; этими же флуктуациями объясняется изменение голоса в течение менструального цикла.

Возможно также, что изменения в работе отделов мозга, отвечающих за моторные и сенсорные функции, косвенно влияют на движения гортани - и, соответственно, на голос.

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