Рак, который отчаянно хотел жить, выбрался из кипящей кастрюли и отрезал себе клешню. Видео
В кадрах, просмотренных в сети более миллиона раз, рак выбирается из кипящей кастрюли и отрывает себе уже немного "вареный" клешню, чтобы спастись
Пользователи Weibo оставили комментарии в поддержку существа, призывая "отпустить его" и "не есть его, наблюдая, как сильно он пытается выжить".
Позже Jiuke сообщил пользователям сайта, что он забрал рака в качестве домашней зверушки: "Он жив, я отнес его домой и поселил в аквариуме".
Китай является крупнейшим в мире поставщиком ракообразных, сообщает государственное информационное агентство Китая Синьхуа, ссылаясь на отчет Министерства сельского хозяйства и сельских дел.
В последние годы на раков в Китае настоящий бум: объем их производства в Китае вырос до 852,3 тыс. тонн в 2016 году с 265,5 тыс. Тонн в 2007 году, добавляет Синьхуа.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-