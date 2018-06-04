Рак, который отчаянно хотел жить, выбрался из кипящей кастрюли и отрезал себе клешню. Видео

4 июня, 2018, 13:08

Рак, который отчаянно не хотел стать блюдом в китайском ресторанчике, пожертвовал своей клешней, чтобы жить

В кадрах, просмотренных в сети более миллиона раз, рак выбирается из кипящей кастрюли и отрывает себе уже немного "вареный" клешню, чтобы спастись

Видео снял пользователь с ником Jiuke, который разместил его на популярной китайской платформе Weibo.

Пользователи Weibo оставили комментарии в поддержку существа, призывая "отпустить его" и "не есть его, наблюдая, как сильно он пытается выжить".

Позже Jiuke сообщил пользователям сайта, что он забрал рака в качестве домашней зверушки: "Он жив, я отнес его домой и поселил в аквариуме".

Китай является крупнейшим в мире поставщиком ракообразных, сообщает государственное информационное агентство Китая Синьхуа, ссылаясь на отчет Министерства сельского хозяйства и сельских дел.

В последние годы на раков в Китае настоящий бум: объем их производства в Китае вырос до 852,3 тыс. тонн в 2016 году с 265,5 тыс. Тонн в 2007 году, добавляет Синьхуа.