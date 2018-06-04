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"Казак берет все, что плохо лежит": Президент Финляндии об агрессии России


фото: yle
В переговорах с Москвой Европейскому Союзу стоит предъявить уважение и решимость

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо в интервью Financial Times, передает Уle.

По данным газеты, Ниинистьо не скрывает, что Россия вызывает у него тревогу.

"Казак берет все, что плохо лежит, поэтому надо придерживаться своей твердой позиции", - отметил Ниинистьо.

Он отметил, что Путин, будучи представителем Санкт-Петербурга, приезжал с визитом в Турку в 1990-х годах. Хотя прошло уже больше 30 лет, а финские коллеги уже вышли на пенсию, президент России до сих пор их помнит и приглашает в Москву.

"Он (Путин) не забывает друзей, если к нему относятся с уважением", - добавил Ниинистьо.

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