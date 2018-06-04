После проведения финала ЛЧ-2018 "Олимпийский" получил статус элитного стадиона

Об этом сообщает пресс-центр "Олимпийского".

По завершению матча "Реал" против "Ливерпулю" представители УЕФА вручили руководству НСК "Олимпийский" сертификат, что подтверждает элитный статус столичной арены.

"Союз европейских футбольных ассоциаций подтверждает этим сертификатом, что НСК "Олимпийский" классифицируется в перечне стадионов УЕФА элит-класса", - говорится в отличию.

По словам министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, предоставление стадиона этого сертификата свидетельствует о высочайшем качестве подготовки и ремонтных работ, которые были проведены командой министерством и наших предприятий накануне этого события.

Напомним, что НСК "Олимпийский" был построен в 1923 году. За время своей 95-летней истории арена пережила 4 реконструкции и 9 переименований. НСК принимал Олимпиаду-80 в 1980 году, а также Чемпионат Европы по футболу 2012 года Евро-2012. На арене проводятся матчи внутреннего турнира, Лиги Европы и Лиги Чемпионов, матчи сборной Украины и концерты звезд мирового уровня.