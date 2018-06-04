Под Киевом в Range Rover нашли застреленного 23-летнего парня
4 июня, 2018, 10:09
Ночью 4 июня под Киевом нашли тело 23-летнего жителя столицы с огнестрельным ранением
Об этом сообщает ГУ НП в Киевской области.
Происшествие случилось в селе Гореничи. Тело 23-летнего киевлянина нашли в авто Range Rover.
По предварительной информации, мужчина умер от огнестрельного ранения.
Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.
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