Почему нам это противно? Ученые обнаружили, от чего защищает человечество чувство отвращения

4 июня, 2018, 14:15

Ученые проанализировали брезгливость современных людей, и пришли к выводу, что чувство омерзения или отвращения к определенным явлениям появилось у наших предков как защитный механизм от конкретных болезней

Результаты исследования опубликованы в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, передает Phys.org.

Исследователи провели масштабный опрос, чтобы выяснить, что вызывает у людей отвращение. В результате ученые пришли к выводу, что чувство отвращения развилось у людей с течением времени как интуитивная реакция на опасность заразиться различными инфекционными заболеваниями.

В исследовании приняло участие 2500 человек. Они заполняли онлайн-опросы, в котором оценивали свой уровень брезгливости к разного рода ситуаций, смоделированных учеными.

Респонденты отмечали степень их отвращения, когда, например, слышали звук чихания или видели гнойные поражения кожи, выставляя оценку от "совсем не отвратительно" до "максимального отвращения".

Наибольшее отвращение у подопытных вызвал вид гнойной раны и другие проявления нарушений гигиены, например, неприятный запах. Изучив все ответы участников исследования, ученые выделили шесть категорий объектов и явлений, что вызывают отвращение. Каждая категория оказалась связана с тем или иным инфекционным заболеванием, с которым сталкивались наши предки.

Оказалось, что виды отвращения исторически связаны не столько с самой угрозой заражения, сколько с теми действиями, которые делали наши предки, чтобы этой угрозы избежать.

Например, от человека, который плохо пахнет и плохо выглядит лучше отойти подальше, чтобы не заразиться проказой, а до гнойных язв желательно не прикасаться, чтобы не заболеть чумой.

Также в ходе исследования ученые выяснили, что уровень брезгливости у женщин оказался выше, чем у мужчин. По мнению авторов, это связано с тем, что мужчины в среднем более склонны рисковать, а женщины в большей степени стремятся себя обезопасить.

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