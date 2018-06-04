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Песков прокомментировал возможность обмена Сенцова на осужденных россиян


фото: sputnik
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев о готовности России обменять Олега Сенцова на 23 осужденных в Украине граждан РФ

Об этом сообщает ТАСС.

"Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая работает. Также этими вопросами занимается с украинской стороны Медведчук. Он собственно содействовал проведению ряда успешных операций", - заявил Песков.

По его словам, вопрос осужденных россиян будут обсуждать специалисты и представители существующей рабочей группы.

"Пока так голословно сказать ничего не могу", - подытожил он.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных на территории Российской Федерации.

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