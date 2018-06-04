Песков прокомментировал возможность обмена Сенцова на осужденных россиян
4 июня, 2018, 14:29
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев о готовности России обменять Олега Сенцова на 23 осужденных в Украине граждан РФ
Об этом сообщает ТАСС.
"Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая работает. Также этими вопросами занимается с украинской стороны Медведчук. Он собственно содействовал проведению ряда успешных операций", - заявил Песков.
По его словам, вопрос осужденных россиян будут обсуждать специалисты и представители существующей рабочей группы.
"Пока так голословно сказать ничего не могу", - подытожил он.
Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных на территории Российской Федерации.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Госдеп США требует освободить Сенцова и других политзаключенных.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- Александр Кольченко заявил о готовности к голодовке и обратился к Путину с требованием освободить Сенцова.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Впоследствии политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
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