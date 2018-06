Первый международный форум Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia". ТРАНСЛЯЦИЯ

4 июня, 2018, 13:30

Пресс-конференцию организаторов форума транслируем на сайте Еспресо

Первый международный форум Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" пройдет с 23 по 30 июня 2018 года в селе Криворивня Ивано-Франковской области.

Форум призван не только раскрыть многообразие культуры Карпат, но и собрать вместе интеллектуальных лидеров Восточной и Центральной Европы.

В программу "Via Carpatia" вошли кинофестиваль "Transcarpatia", фестиваль музыки и искусства "Sounds of Carpatia", фестиваль украинских производителей "Made in Ukraine: Встреча в Карпатах", традиционный гуцульский фестиваль "Полонинское лето" и праздник народного творчества имени Гната Хоткевича.

Сердцем "Via Carpatia" станет проведение международной конференции "Круг Винценза", во время которой впервые будет вручаться премии Винценц "За гуманистическое служение и вклад в развитие региона". Спикер конференции Николай Княжицкий, народный депутат Украины, инициатор форума Лилия Млинарич, председатель оргкомитета форума Иван Шкиндюк, председатель Верховинского районного совета, Борис Захаров, организатор конференции "Круг Винценза", Юлия Савостина, организатор фестиваля "Made in Ukraine: Встреча в Карпатах ".