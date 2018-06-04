Оккупированный Донецк просел на 20-25 сантиметров. Почему

4 июня, 2018, 13:27

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий фиксируют проседание грунтов оккупированного Донецка на 20-25 сантиметров

Об этом заявил председатель МинТОТу Вадим Черныш во время презентации отчета "Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей".

"На территории Донецка мы фиксируем проседания почв на 20-25 см. Мы это видим путем спутникового мониторинга. И это значит, что фактически проваливается поверхность города Донецк", - заявил он.

Эксперты считают, что проседание грунтов связано с тем, что шахтная вода не откачивается, и нет отлива воды.

"По нашему мнению это может грозить жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - добавил Черныш.

Министр также отметил, что в отчете речь идет об около 200 объектов на Востоке Украины, которые несут риски для местного населения.