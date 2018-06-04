Оккупированный Донецк просел на 20-25 сантиметров. Почему
Об этом заявил председатель МинТОТу Вадим Черныш во время презентации отчета "Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей".
"На территории Донецка мы фиксируем проседания почв на 20-25 см. Мы это видим путем спутникового мониторинга. И это значит, что фактически проваливается поверхность города Донецк", - заявил он.
Эксперты считают, что проседание грунтов связано с тем, что шахтная вода не откачивается, и нет отлива воды.
"По нашему мнению это может грозить жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - добавил Черныш.
Министр также отметил, что в отчете речь идет об около 200 объектов на Востоке Украины, которые несут риски для местного населения.
- Недавно заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что подтопление шахты "Юнком" в Донецкой области угрожает экологической катастрофой.
- По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, 80% источников питьевой воды на оккупированных территориях Донбасса уже не пригодны к использованию в связи с высокой минерализацией.
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