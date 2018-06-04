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ОБСЕ призывает Россию отпустить Сенцова


фото: tass
Ответственный за вопросы свободы СМИ представитель ОБСЕ Арлем Дезир призвал Россию отпустить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом Дезир сообщил в Twitter.

"Я написал главе МИД Сергею Лаврову, чтобы дело Олега Сенцова пересмотрели. Его продолжающееся удержание необоснованно. Я обеспокоен ухудшением его здоровья после того, как он начал голодовку. Я призываю Россию отпустить его", - написал Арлем Дезир.

В письме представитель ОБСЕ отметил, что заключение Сенцова усиливает давление на свободное выражение мнений в Крыму.

"Его голос не должен заглохнуть, неважно, насколько он критичен", - отметил Дезир.

Представитель ОБСЕ также указал на ряд нарушений судебной практики по делам и о тревожных обвинения в пытках Сенцова, в том числе избиении, давлении и угрозах сексуального насилия.

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