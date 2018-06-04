ОБСЕ призывает Россию отпустить Сенцова
Об этом Дезир сообщил в Twitter.
"Я написал главе МИД Сергею Лаврову, чтобы дело Олега Сенцова пересмотрели. Его продолжающееся удержание необоснованно. Я обеспокоен ухудшением его здоровья после того, как он начал голодовку. Я призываю Россию отпустить его", - написал Арлем Дезир.
В письме представитель ОБСЕ отметил, что заключение Сенцова усиливает давление на свободное выражение мнений в Крыму.
"Его голос не должен заглохнуть, неважно, насколько он критичен", - отметил Дезир.
Представитель ОБСЕ также указал на ряд нарушений судебной практики по делам и о тревожных обвинения в пытках Сенцова, в том числе избиении, давлении и угрозах сексуального насилия.
I wrote to FM Sergey Lavrov to review case of #OlegSentsov. His continued detention is unjustified. I am worried about deterioration of his health after he started a hunger strike. I call on #Russia to release him.— Harlem Désir (@harlemdesir) 4 июня 2018 г.
Mystatement @OSCE_RFoM : https://t.co/u4C1f15ZUP #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/QcWCtfYItE
- Нагадаємо, 14 травня Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму. Сенцов вимагає звільнити 64 українських політв'язня.
- Президент України Петро Порошенко звернувся до світової спільноти з проханням продовжити тиск на Росію з метою звільнення з полону українських політв'язнів.
- Держдеп США вимагає звільнити Сенцова та інших політв'язнів.
- Понад 130 російських громадських діячів закликали звільнити Сенцова, який голодує у колонії.
- Олександр Кольченко заявив про готовність до голодування та звернувся до Путіна з вимогою звільнити Сенцова.
- У ПАРЄ вимагають негайно звільнити Сенцова.
- Посольство США висловило підтримку Сенцову.
- В українського омбудсмена відкрили провадження через порушення Росією прав Сенцова і Кольченка.
- Російський Кіносоюз вимагає повернути Сенцова Україні.
- Викрадений російською ФСБ український політв'язень Олександр Шумков оголосив голодування на знак солідарності з іншими в'язнями Кремля.
- Євросоюз закликав Росію звільнити всіх незаконно затриманих українців у РФ і Криму.
- Європейська кіноакадемія закликала Кремль негайно звільнити Сенцова.
- Телеканал "Еспресо" приєднався до акції #FreeSentsov.
- Понад 350 діячів культури закликали Меркель врятувати Сенцова.
- Фігурант "справи 26 березня" Зимовець оголосив голодування на підтримку Сенцова.
- Сенцова перевели на підтримувальну терапію.
- Політв'язень Кольченко оголосив голодування на підтримку Сенцова.
- Російська телеведуча Ксенія Собчак після розмови з Сенцовим повідомила, що в нього випадають зуби.
- Кольченка змушують взяти громадянство Росії та шантажують батьками.
- Сенцову роблять внутрішньовенні ін'єкції.
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