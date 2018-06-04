Николай Княжицкий получил награду "Скифский олень" за весомый вклад в развитие украинского кино

4 июня, 2018, 12:02

Генеральный директор фестиваля отметил, что фестиваль ценит законодательные инициативы относительно защиты украинского кино

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий получил награду "Скифский олень" международного кинофестиваля "Молодость" "За весомый вклад в развитие украинского кино".

Почетный приз Киевского международного кинофестиваля "Молодость" вручил Андрей Халпахчи.

Генеральный директор фестиваля отметил, что фестиваль ценит законодательные инициативы относительно защиты украинского кино, которые были приняты в Верховной Раде, и поздравил Николая Княжицкого с юбилеем.

"Я надеюсь, что украинское кино выбрало верный путь. Но ваша работа является совершенной, очень весомой и непосредственно способствует развитию отечественного кинематографа", - подчеркнул Андрей Халпахчи.

Николай Княжицкий поблагодарил фестиваль за награду:

"Я просто делаю свою работу. По моему мнению, каждый из нас понимает, что те люди, которые погибали здесь на Майдане , те люди, которые умирали и продолжают умирать на фронте , те люди, которые сейчас голодают в России - Олег Сенцов и другие политзаключенные - все это они делают, чтобы мы не просто плакали и страдали, а ради того, чтобы наша страна жила нормальной жизнью, чтобы снималось кино, чтобы радовались люди . Поэтому я хочу поблагодарить каждого, кто честно делает свою работу".