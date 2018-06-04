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Новый клип. Как Мария Бурмака кардинально изменилась ради "Рыбки"

Певица Мария Бурмака презентовала новый клип на песню "Рыбка" и появилась в нем в новом образе

Видео опубликовали на YouTube-канале.

Песня "Рыбка" - про взрослые чувства сильной женщины, когда вещи хочется называть своими именами.

В клипе Мария оказывается в месте своих воспоминаний. Там, где некогда была любовь, теперь царит серость: увядшие цветы, забытые письма, вещи, покрытые пылью. Но достаточно лишь одной искры, чтобы любовь возродилась.

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Только золотая рыбка, как главный талисман этой истории, знает все секреты.

"Часто уже вроде взрослые люди называют друг друга смешными и немного странными словами. А бывает, что и чувства проходят, а эти слова остаются и живут своей жизнью. Когда писалась эта песня, я как раз думала о том, какая разница, как тебя называют, если с этим человеком ты чувствуешь себя настоящей женщиной", - рассказала певица.

"Рыбку" создали с саундпродюсером Вадимом Лисицей. Режиссером клипа стала Инна Грабар.

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