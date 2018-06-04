Новый клип. Как Мария Бурмака кардинально изменилась ради "Рыбки"

4 июня, 2018, 12:46

Певица Мария Бурмака презентовала новый клип на песню "Рыбка" и появилась в нем в новом образе

Видео опубликовали на YouTube-канале.

Песня "Рыбка" - про взрослые чувства сильной женщины, когда вещи хочется называть своими именами.

В клипе Мария оказывается в месте своих воспоминаний. Там, где некогда была любовь, теперь царит серость: увядшие цветы, забытые письма, вещи, покрытые пылью. Но достаточно лишь одной искры, чтобы любовь возродилась.

Только золотая рыбка, как главный талисман этой истории, знает все секреты.

"Часто уже вроде взрослые люди называют друг друга смешными и немного странными словами. А бывает, что и чувства проходят, а эти слова остаются и живут своей жизнью. Когда писалась эта песня, я как раз думала о том, какая разница, как тебя называют, если с этим человеком ты чувствуешь себя настоящей женщиной", - рассказала певица.

"Рыбку" создали с саундпродюсером Вадимом Лисицей. Режиссером клипа стала Инна Грабар.