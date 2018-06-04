Неизвестные обстреляли ритуальное бюро возле Байкового кладбища из гранатомета

4 июня, 2018, 14:38

Неизвестные открыли огонь из гранатомета по зданию ритуального бюро возле Байкового кладбища в столице

Об этом сообщает пресс-центр Головоного управления Нацполиции Киева.

Правоохранители рассказали, что об инциденте узнали сегодня, в 4:15 утра. Тогда им позвонил охранник ритуального заведения и сказал, что слышал взрыв на улице Волжской Голосеевского района.

"По указанному адресу правоохранители обнаружили предмет. Сотрудники полиции оцепили территорию, прилегающую к месту совершения преступления. Взрывотехники обезвредили боеприпас, который застрял в стене ритуального бюро. В результате происшествия никто не пострадал", - подчеркнул глава управления полиции Киева Виктор Нечитайло.

Изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертное исследование, тем временем правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

"Информация о происшествии должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в полиции.