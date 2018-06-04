НАПК внесло предписание Омеляну: Требует расследования в отношении одного из должностных лиц

4 июня, 2018, 09:41

НАПК внесло предписание министру инфраструктуры Владимиру Омельяну отношении и.о. директора государственного предприятия "Морской торговый порт Усть-Дунайск" Владимира Швидченко

Об этом сообщает пресс-центр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Ведомство выяснило, что Швидченко, находясь на должностях директора, а затем и.о. директора госпредприятия, имел потенциальный конфликт интересов, обусловлен личной имущественной заинтересованностью, при выполнении договоров о предоставлении услуг с использование этим предприятием его собственного автомобильного транспорта.

"Неизменный объем служебных полномочий руководителя предприятия, непрерывное пользование предприятием услугами по использованию автотранспорта Владимира Швидченко (в течение трех лет) указывают на длительный характер такого конфликта интересов", - отмечается в заявлении.

Также известно, что и. о. директора госпредприятия не сообщал Мининфраструктуры о наличии конфликта интересов, обусловленного личным имущественным интересом.

Таким образом Нацагентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших неисполнению должностным лицом требований части первой статьи 28, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной Законом ответственности.