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На Киевщине перекрыли объездную дорогу Обухова

Коррупция, неудовлетворительное состояние дорог, плохая работа социальных служб, незаконное выделение земли. Недовольные действиями местной власти жители Обуховского района перекрыли на час объездную дорогу города
Среди них и пайщики совхоза-комбината “Обуховский”. Говорят, люди не могут оформить в собственность законно выделенные участки-паи.
 
"Проблемы заключаются в завуалированных исках. Основной целью которых является лишить прав собственности земли этих селян, которые своим трудом всю жизнь пытались получить в собственность эти земли", - сказал адвокат, правозащитник Арсен Луцик.
 
Совхоз “Обуховский” прекратил свое существование в 2006 году. Именно с этого времени работники и пенсионеры получили право на оформление в собственность земельной доли-пая. Из 839 пайщиков сделать это смогли лишь половина.
 
"Если у нас есть невостребованные паи, которых более 400, их все необходимо положить в публичную кадастровую карту. Ждать пока появится владелец и оформит на себя документ и до этого времени государство как арендодатель может получать аренду, как я отмечал, это 8 миллионов гривен ежегодно только арендной платы", - сказал Луцик.
 
Екатерина Шевченко всю свою жизнь, с 14 лет, проработала дояркой. Жалуется, что заработала 2 тысячи гривен пенсии в месяц. Поэтому на паевой участок возлагает особые надежды.
 
"Я думаю, что мне за этот пай кто стакан воды подаст. Но пытаются отобрать. И это по судам, 3 часа по судам ездим и они все откладывают. Только суд до края доходит, все только начинается. То те адвокаты их совхозные или судьям отвод дают или недоверие судьям", - сказала Шевченко.
 
Судебные споры между пайщиками и совхозом продолжаются уже три года. Селяне до последнего собираются отстаивать свои законные права.

 

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