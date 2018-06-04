На Киевщине перекрыли объездную дорогу Обухова

4 июня, 2018, 17:00

Коррупция, неудовлетворительное состояние дорог, плохая работа социальных служб, незаконное выделение земли. Недовольные действиями местной власти жители Обуховского района перекрыли на час объездную дорогу города

Среди них и пайщики совхоза-комбината “Обуховский”. Говорят, люди не могут оформить в собственность законно выделенные участки-паи.

"Проблемы заключаются в завуалированных исках. Основной целью которых является лишить прав собственности земли этих селян, которые своим трудом всю жизнь пытались получить в собственность эти земли", - сказал адвокат, правозащитник Арсен Луцик.

Совхоз “Обуховский” прекратил свое существование в 2006 году. Именно с этого времени работники и пенсионеры получили право на оформление в собственность земельной доли-пая. Из 839 пайщиков сделать это смогли лишь половина.

"Если у нас есть невостребованные паи, которых более 400, их все необходимо положить в публичную кадастровую карту. Ждать пока появится владелец и оформит на себя документ и до этого времени государство как арендодатель может получать аренду, как я отмечал, это 8 миллионов гривен ежегодно только арендной платы", - сказал Луцик.

Екатерина Шевченко всю свою жизнь, с 14 лет, проработала дояркой. Жалуется, что заработала 2 тысячи гривен пенсии в месяц. Поэтому на паевой участок возлагает особые надежды.

"Я думаю, что мне за этот пай кто стакан воды подаст. Но пытаются отобрать. И это по судам, 3 часа по судам ездим и они все откладывают. Только суд до края доходит, все только начинается. То те адвокаты их совхозные или судьям отвод дают или недоверие судьям", - сказала Шевченко.

Судебные споры между пайщиками и совхозом продолжаются уже три года. Селяне до последнего собираются отстаивать свои законные права.