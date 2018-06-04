На Донбассе ранили бойца ООС, украинские военные стреляют в ответ

4 июня, 2018, 13:55

В течение суток 3 июня российские террористы на Донбассе 27 раз обстреляли позиции украинской армии, выпустив 40 мин запрещенных калибров

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

Вследствие вражеских обстрелов вблизи Крымского один украинский военный получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное, бойца доставили в военный мобильный госпиталь в Северодонецк.

Подразделения Объединенных сил 13 раз открывали огонь в ответ из штатного пехотного вооружения, разрешенного Минскими соглашениями.

В понедельник, 4 июня, по состоянию на 11:00 российские боевики уже 4 раза обстреляли украинских военных. Около 04:30 на луганском направлении вблизи Зайцевого, противник применил 82-мм миномет - этом районе взорвались 8 мин. Украинские военные ответили огнем на эту провокацию.

Остальное обстрелов враг вел применяя стрелковое оружие на Донецком направлении в районе Марьинки.