На Днепропетровщине после дискотеки убили 13-летнюю девочку

4 июня, 2018, 10:56

Ночью 2 июня в стм. Илларионово на Днепропетровщине убили 13-летнюю девочку

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полиция установила, что до убийства причастен 14-летний парень, с которым девушка вместе была на дискотеке.

Вечером 1 июня погибшая пошла на мероприятие, после чего родители потеряли с ней связь. В эти сутки полицейские в совершении преступления заподозрили 14-летнего жителя этого же поселка. Следствие установило, что подростки вместе ушли с дискотеки. На берегу пруда между ними произошла ссора, после чего парень убил девушку.

3 июня юноше сообщили прог подозрение по п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УКУ. Сейчас его задержали. По информации правоохранителей, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу скутера.