На Черкасчине сорвали крупнейший лотерейный джекпот за всю историю Украины - более 17 млн грн

4 июня, 2018, 16:32

В субботнем тираже государственной лотереи "Мегалот" №1749 от 2 июня 2018 года был сорван самый большой лотерейный джекпот за всю историю Украины - 17,75 млн грн

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сейчас известно, что ставка была сделана 31 мая в пгт Катеринополь (Черкасская область) на точке продаж лотерейных билетов в магазине "Канцтовары". Игра стоила новоиспеченному мультимиллионеру 70 грн.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает победителя присоединиться к элитному "Клубу миллионеров "М.С.Л.", созданному для счастливчиков, которые выиграли в лотерее призы от компании 1 млн грн и больше, посетить Киев и принять участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера". Среди победителей государственной лотереи "Мегалот" почетными участниками клуба уже стали Евгений Зеленский, который выиграл Мегаприз сумме 6 179 943 гривен 18 февраля 2017 года, и Ирина Возная, которой тоже повезло на Мегаприз 28 октября 2017 года - ее выигрыш составлял 5,5 млн грн.

Напомним, до сих пор пальма первенства по размеру выигранного Мега джекпота была за выигрышем в лотерее "Мегалот", который нашел своего победителя 22 апреля 2017 года. Тогда рекордный джекпот в сумме 13,45 млн грн сорвал игрок из Днепра.

Справка:

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." является правопреемником традиций известного советского государственного предприятия "Спортлото". С 1993 года "М.С.Л." входит в состав Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей (The European State Lotteries and Toto Association, EL, Европейская лотерейная ассоциация).

В июне 2013 года лотерейный оператор "М.С.Л.", единственный в Украине, получил "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры Европейской лотерейной ассоциации. В конце мая 2016 года компания во второй раз получила "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры" от EL.

28 июня 2016 года оператор государственных лотерей "М.С.Л.", единственный из Украины, присоединился к Мировой Лотерейной Ассоциации (The World Lottery Association, WLA). Компания "М.С.Л." зарекомендовала себя, как надежный и открытый перед государством и игроками оператор государственных лотерей. Такие государственные лотереи, как "Лото-Забава", "Мегалот" и "Спортпрогноз", проводятся уже более 15 лет и являются популярными среди населения.

С 2000 года компания "М.С.Л." выступает спонсором Гран-при (главного приза) Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

За собственные средства компании "М.С.Л." был построен и в ноябре 2014 года введен в эксплуатацию универсальный учебно-тренировочный центр зимних видов спорта "Льодограй" (г.Богуслав, Киевская область). Компания взяла на себя обязанности по финансированию центра "Льодограй" в течение 10 лет.

9 октября 2016 года Национальный реестр рекордов Украины (НРД) впервые официально зафиксировал рекорд, который свидетельствует о том, что наибольшее количество миллионеров среди игроков в украинские государственные лотереи, начиная с 1999 года, появилось благодаря "Лото-Забава".

7 июня 2017 года мгновенные лотереи ".С.Л." попали в ТОП-10 инноваций лотерейного рынка Европы, и заняли 8 место в конкурсе European Lotteries Innovation Award, который проводится Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей (EL) и предназначен для продвижения и признания лучших инноваций в лотерейной индустрии Европы.

В марте 2018 года государственная спортивная лотерея ТОТО "Спортлига", входящий в портфель "М.С.Л.", стала титульным спонсором детской футбольной команды (2007 г.р.) Комплексной детско-юношеской спортивной школы №15 (Киев).

В 2018 году оператор государственных лотерей "М.С.Л." стал партнером Центра "Развитие КСО" в проведении всеукраинского репрезентативного исследования по распространенности практик корпоративной социальной ответственности.