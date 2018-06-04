Минздрав отправил в регионы лекарства по четырем программам. Список

4 июня, 2018, 11:44

Лекарства, приобретенные по четырем программам госзакупок, едут в регионы

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ближайшее время отправленные лекарства будут доступны в больницах.

По программе "Больные в до- и послеоперационный период трансплантации" закуплены:

Мофетила микофенолат - 1442 упаковки

Эверолимус - 72 блистера

Базиликсимаб - 18 упаковок

Иммуноглобулин против тимоцитов кроличий - 386 упаковки

Программа "Новорожденные больные фенилкетонурией и врожденный гипотиреоз"

Тест-набор для скрининга на врожденный гипотиреоз - 48 комплектов

Тест-набор для скрининга на фенилкетонурию - 140 комплектов

Программа "Противотуберкулезные препараты"

Рифабутин 150 - 325 упаковок

Программа "Иммунобиологические препараты (вакцины)"

Инактивированная жидкая вакцина для профилактики полиомиелита - 40000 флаконов



Напомним, что Министерство здравоохранения закупает лекарства в пределах выделенного бюджета, который ежегодно принимает ВРУ (в 2016 году - 3,4 млрд грн, в 2017 году 5,9 млрд грн, в 2018 году - 5,9 млрд грн). Государственный бюджет, выделенный на закупку лекарств на национальном уровне, позволяет покрывать в среднем 45% от всего объема потребности.

МЗ еженедельно закупает новые партии лекарств, которые отправляются в регионы. Это препараты, которые каждый украинский пациент может получать бесплатно