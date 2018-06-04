Минздрав отправил в регионы лекарства по четырем программам. Список
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В ближайшее время отправленные лекарства будут доступны в больницах.
По программе "Больные в до- и послеоперационный период трансплантации" закуплены:
- Мофетила микофенолат - 1442 упаковки
- Эверолимус - 72 блистера
- Базиликсимаб - 18 упаковок
- Иммуноглобулин против тимоцитов кроличий - 386 упаковки
Программа "Новорожденные больные фенилкетонурией и врожденный гипотиреоз"
- Тест-набор для скрининга на врожденный гипотиреоз - 48 комплектов
- Тест-набор для скрининга на фенилкетонурию - 140 комплектов
- Программа "Противотуберкулезные препараты"
Рифабутин 150 - 325 упаковок
- Программа "Иммунобиологические препараты (вакцины)"
Инактивированная жидкая вакцина для профилактики полиомиелита - 40000 флаконов
Напомним, что Министерство здравоохранения закупает лекарства в пределах выделенного бюджета, который ежегодно принимает ВРУ (в 2016 году - 3,4 млрд грн, в 2017 году 5,9 млрд грн, в 2018 году - 5,9 млрд грн). Государственный бюджет, выделенный на закупку лекарств на национальном уровне, позволяет покрывать в среднем 45% от всего объема потребности.
МЗ еженедельно закупает новые партии лекарств, которые отправляются в регионы. Это препараты, которые каждый украинский пациент может получать бесплатно
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