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Минздрав отправил в регионы лекарства по четырем программам. Список


фото: bisidei
Лекарства, приобретенные по четырем программам госзакупок, едут в регионы

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ближайшее время отправленные лекарства будут доступны в больницах.

По программе "Больные в до- и послеоперационный период трансплантации" закуплены:

  • Мофетила микофенолат - 1442 упаковки
  • Эверолимус - 72 блистера
  • Базиликсимаб - 18 упаковок
  • Иммуноглобулин против тимоцитов кроличий - 386 упаковки

Программа "Новорожденные больные фенилкетонурией и врожденный гипотиреоз"

  • Тест-набор для скрининга на врожденный гипотиреоз - 48 комплектов
  • Тест-набор для скрининга на фенилкетонурию - 140 комплектов
  • Программа "Противотуберкулезные препараты"

Рифабутин 150 - 325 упаковок

  • Программа "Иммунобиологические препараты (вакцины)"

Инактивированная жидкая вакцина для профилактики полиомиелита - 40000 флаконов
 

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Напомним, что Министерство здравоохранения закупает лекарства в пределах выделенного бюджета, который ежегодно принимает ВРУ (в 2016 году - 3,4 млрд грн, в 2017 году 5,9 млрд грн, в 2018 году - 5,9 млрд грн). Государственный бюджет, выделенный на закупку лекарств на национальном уровне, позволяет покрывать в среднем 45% от всего объема потребности.

МЗ еженедельно закупает новые партии лекарств, которые отправляются в регионы. Это препараты, которые каждый украинский пациент может получать бесплатно

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