Международный конкурс Strong Europe Tank Challenge: на что способен украинский танк Т-84

4 июня, 2018, 12:24

В воскресенье, 3 июня, в Германии начался третий международный конкурс на лучший танковый взвод Европы Strong Europe Tank Challenge 2018, в котором принимают участие украинские танкисты

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Конкурс, который происходит на полигоне учебного центра Командования подготовки 7-й армии США в Европе близ германского города Графенвер, начался "Днем открытых люков", когда участники соревнований могли свободно пообщаться, ознакомиться с танками команд-участников и даже "сходить в гости" друг к другу.

Украинские танкисты в этом году будут соревноваться на танке Т-84. В 2017 году украинцы выступали на Т-64БВ.

Т-84 разработан в 2001 году Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова. Он имеет двигатель мощностью 1200 лошадиных сил, что обеспечивает танку весом 48,5 тон удельную мощность 24,7 к.с./т - на треть больше, чем у Т-64БВ. Новый танк отвечает таким зарубежным танкам как Abrams и Lepard-2.

Т-84 оснащен комплексом оптико-электронного противодействия "Варта", замечает облучения танка лазером (например, в случае использования врагом лазерного дальномера) и оповещает об этом экипаж. Этот комплекс может создать термодимову завесу в направлении облучения или развернуть туда башню для уничтожения противника. Система постановки оптических помех "Штора" способна сбить с цели вражеские противотанковые ракеты, управляемые с помощью лазера.

Защищенность танка повышена за счет дополнительных экранов, а противопожарную безопасность - использованием высокочувствительных оптических противопожарных датчиков вместо термодатчиков. Это поможет как сохранить жизни экипажа, так и повысит живучесть машины в бою.

Режим "Дубль" позволяет командиру брать на себя управление огнем пушки и спаренного 7,62-мм пулемета. Зенитный 12,7-мм пулемет, установленный над люком командира, стабилизирован для стрельбы по наземным целям - это модернизация на основе опыта АТО, когда мощный зенитный пулемет часто использовался для ведения огня именно по наземным целям. Кроме того, возможности командира по определению целей и ведение огня ночью повышенные новейшим оптико-электронных преобразователем.

Танк Т-84 имеет трансмиссию с 4 реверсными передачами, позволяющими двигаться назад с максимальной скоростью до 35 км/час. Для сравнения, Т-64БВ может разогнаться во время заднего хода только до 5 км/час.

Новейший прицел наводчика - ТПН-4, способен различить цель типа "танк" на расстоянии до 3,5 км, а цель типа "пехотинец" - в 2,2 км Цифровая радиостанция "Лыбидь" позволяет экипажу держать связь не только с другими танками, но и с пехотой. Система геолокации предоставляет командиру подразделения информацию о местонахождении каждой боевой машины на местности, чтобы определять цели отдельно каждом танке.

Команды будут соревноваться в 13 дисциплинах: танковый взвод в наступлении, танковый взвод в обороне, распознавание и идентификация целей, разведка, корректировка огня артиллерии, ремонт пораженному танку и оказания медицинской помощи экипажу, оценки дистанции до цели, вождения танка, эвакуация танка в условиях радиохимической угрозы, стрельба из личного оружия, преодоление полосы препятствий, танковая олимпиада (перенос на скорость запчастей и боекомплекта танка) и снайперская стрельба из танка.

Команда, которая по итогам всех этапов соревнований наберет наибольшее количество баллов, получит кубок лучшего танкового взвода Европы.

Украинцы будут начинать с дисциплины "Танковый взвод в наступлении". Это один из важнейших этапов. Он оценивается в 500 баллов: 380 за меткость и 120 за тактические действия.Упражнения из практической стрельбой являются самыми ценными, поскольку в других номинациях есть шанс получить только 100 баллов. Значительные изменения в итоговой таблице могут состояться в последний день соревнований, ведь в завершении организаторы запланировали "Снайперскую стрельбу", что оценивается в максимальные 400 пунктов.