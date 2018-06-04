Массаж сердца эффективнее делать, напевая "Макарену", - ученые

4 июня, 2018, 15:55

Ученые выяснили, что испанский хит 1995 года "Макарена" идеально подходит для реанимации, ведь под этот мотив удобно делать непрямой массаж сердца

Об этом сообщает The Guardian.

В эксперименте приняли участие 164 студента-медика, которые в течение двух минут делали массаж сердца тренировочному манекену. Одной группе студентов дали смартфоны с приложением-метрономом, другую попросили напевать "Макарену", третья нажимала на грудь манекена, считая в уме.

К моменту начала эксперимента все студенты прошли курс обучения сердечно-легочной реанимации.

"Макарену" выбрали не случайно: ее мотив известен почти каждому, а темп мелодии - 103 удара в минуту - соответствует рекомендованной частоте нажатий во время непрямого массажа сердца (100-120 в минуту).

Правильный темп нажатий выдержали 91% студентов, которые использовали приложение, 74% студентов, которые ориентировались на "Макарену", и только 21% студентов, которые не пользовались ни композицией, ни метрономом.

Авторы исследования отмечают, что студентам, которые пользовались метрономом, нужно больше времени, чтобы подготовиться к первому нажатию, чем тем, кто пел испанскую песенку,

Также издание предоставляет ссылки на ресурс, где можно выбрать другую песню с той же скоростью воспроизведения (см. пятую колонку - BPM, ударов в минуту).

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