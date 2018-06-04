Киев должен ускорить переговоры по обмену, - Фейгин о приговоре Сущенко
Об этом сообщил общественный защитник Марк Фейгин в эфире Еспресо.TV.
Несмотря на приговор Московского городского суда в виде 12 лет колонии строгого режима, защита журналиста уже готовит жалобу. Однако, по мнению Фейгина, решающим образом это не изменит ситуацию Романа.
"Верховный суд, который будет где-то через полгода, может снизить приговор до 10 лет. Вряд ли получится совсем отменить срок, потому что по этой категории оправдательных приговоров в принципе не бывает", - объясняет защитник.
Апелляцию подадут в течение 10 дней, однако заключенный Сущенко надеется на результат переговоров между Киевом и Москвой об обмене. Защитник считает, что Романа вполне могут обменять на руководителя издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
"Конечно, жалоба - это предостережение, она является необходимым условием. Если ее не подать, а Романа не обменяют, то мы потеряем шанс на обжалование приговора. Если же обмен состоится, то мы от этого документа откажемся", - заявил Фейгин.
Сейчас Сущенко находится в нормальном физическом состоянии. А приговор 12 лет колонии строгого режима для него был ожидаем.
"Обвинение просило 14 лет, могли эту цифру оставить. В целом Роман, как и я, рассчитываем на успешные переговоры об обмене. Это для нас очень важно. Нам хотелось бы, чтобы Киев интенсифицировал свои стремления вернуть Сущенко домой”, - подытожил защитник.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Сущенко по обвинениям в шпионаже.
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