Киев должен ускорить переговоры по обмену, - Фейгин о приговоре Сущенко

4 июня, 2018, 20:04

Защитник журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин призвал украинские власти ускорить переговоры с Россией по обмену заключенных

Об этом сообщил общественный защитник Марк Фейгин в эфире Еспресо.TV.

Несмотря на приговор Московского городского суда в виде 12 лет колонии строгого режима, защита журналиста уже готовит жалобу. Однако, по мнению Фейгина, решающим образом это не изменит ситуацию Романа.

"Верховный суд, который будет где-то через полгода, может снизить приговор до 10 лет. Вряд ли получится совсем отменить срок, потому что по этой категории оправдательных приговоров в принципе не бывает", - объясняет защитник.

Апелляцию подадут в течение 10 дней, однако заключенный Сущенко надеется на результат переговоров между Киевом и Москвой об обмене. Защитник считает, что Романа вполне могут обменять на руководителя издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Конечно, жалоба - это предостережение, она является необходимым условием. Если ее не подать, а Романа не обменяют, то мы потеряем шанс на обжалование приговора. Если же обмен состоится, то мы от этого документа откажемся", - заявил Фейгин.

Сейчас Сущенко находится в нормальном физическом состоянии. А приговор 12 лет колонии строгого режима для него был ожидаем.

"Обвинение просило 14 лет, могли эту цифру оставить. В целом Роман, как и я, рассчитываем на успешные переговоры об обмене. Это для нас очень важно. Нам хотелось бы, чтобы Киев интенсифицировал свои стремления вернуть Сущенко домой”, - подытожил защитник.